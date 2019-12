MásterChef: ¿Existe algún tipo de conflicto entre Beto Larco y Marcial Herrera?

El ganador del MásterChef Ecuador, Beto Larco habló en exclusiva para Nueva Mujer sobre lo comentarios y especulaciones sobre un supuesto conflicto entre él y Marcial Herrera.

Durante el paso de Larco por el show de comida, los televidentes pudieron evidenciar el talento del cocinero y sobre todo, el temperamento y carácter competitivo que lo llevó a convertirse en el primer MásterChef del país.

Es por esto, que alrededor de las polémicas que se han suscitado entre Beto y Marcial, el ganador del concurso nos cuenta lo que hay detrás de este tema.

Beto Larco, primer MásterChef del Ecuador

El pasado lunes 16 de diciembre, el show de comida más importante a nivel mundial, dio a conocer al ganador de la primera temporada del MásterChef Ecuador. En donde Beto Larco, Angiie Mackliff y Loren Trocellier compitieron en una final de película.

Después de casi más de dos horas de programa, Beto se llevó el título de Másterchef y $20.000 a su casa. En donde algunos exparticipantes y los familiares de los finalistas acompañaron a los tres mejores cocineros del país.

¿Qué pasó con Beto y Marcial?

Entre un sinfín de preguntas relacionadas con el triunfo de Beto y su participación en el Másterchef Ecuador, el ganador nos contó qué hay de cierto en cuanto a los conflictos que al parecer se han formulado en redes sociales con respecto a su excompañero Marcial Herrera.

"La verdad yo nunca tuve ningún problema con Marcial, de hecho yo consideraba que éramos amigos, entonces vi un poco los comentarios, entonces se le entiende, es una competencia, pero de repente me doy cuenta que me bloqueo y yo me quedo loco y frío. No sé que pasó, no sé que le pasó, qué lo pudo molestar".

Por otro lado, Beto Larco afirmó que cada uno de sus excompañeros pueden llevarse con quienes ellos quieran y que por su lado, él no tiene conflicto alguno con Marcial.

"… cada quién tiene derecho a escoger con quién ser afín y con quién no, y tal vez yo no soy de la afinidad de Marcial. Pero no hay problema, no hay ningún problema"

¿Y en cuanto a tu actitud y comportamiento con Loren?

"Yo creo que todos nos llegamos a cansar en un momento. Yo me cansé y empecé a cocinar un poco mal, luego retomé mi fuerza. Ella se cansó y empezó a tal vez a jugar de una manera que el público no aceptaba o no vio bien, pero a la final estábamos desgastados, tal vez el público

Fue así que, Beto asegura que no puede juzgar a sus excompañeros, ya que el programa los agotó incluso mentalmente, lo que también pudo influir en su forma de llevar el concurso.

Por el momento, Marcial Herrera no ha dado declaración alguna en cuanto a este tema. Sin embargo, se espera que dentro de poco él nos pueda contar qué opina sobre las especulaciones y lo que su excompañero opina sobre el tema.

