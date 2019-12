Las famosas ecuatorianas que se hicieron la manga gástrica

View this post on Instagram

¡Bendito cumpleaños! ¡La vida es bella no fácil, pero es bella al fin y al cabo! Gracias a la Academia, a Wellapon, a mis amigos que me llamaron a la media noche y se acordaron, al señor que esta mañana me vendió el jugo en el semáforo, gracias al robabu… perdón, metropolitano por no aparecer y tumbarle el puesto, gracias a mi asistente que es al mayor alcahuete para darme las sorpresas, gracias a papaíto por felicitarme (lero lero 😜) gracias a los compañeriwis de la bancada, gracias a mi mami que con tanto amor me preparó un almuerzo lleno de mariscos harto poder 💪🏻 a mi hermano por su detalle❤️ a mi papá o a mi hermana Jéssica que vino desde Machala sólo por mi al igual que mi prima Anabel. Hay gestos tan especiales que denotan tanto amor. Hoy recibí un desayuno sorpresa gracias Merly por eso, y un cake espectacular para los adictos al café😂gracias Mauricio. Que bonito es sentirse mimada!!!!!!’ Se que no soy la más expresiva del mundo pero cada día me siento bendecida (o afortunada? No wait…. tampoco así) en fin cada día me siento bendecida por estar rodeada de gente que solo me llena de buena energía y hacen mis días radiantes… pero sobre todo gracias a ustedes que me obligan cada día a ser mejor persona. Gracias por tantos mensajes es tan difícil responder a todos. Pero los leo y se me mete un sentimiento en el ojo❤️😢 Mi gratitud, mi compromiso y mi lealtad siempre hacia ustedes. ❤️❤️❤️❤️❤️ Dios les pague. Wendy