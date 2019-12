Esposa de Hassam encantó con foto en sexy lencería

View this post on Instagram

Me ha ido tan bien con mi emprendimiento que ya voy pa otro producto, (Serum de aceites esenciales para crecimiento y recuperación de hebras) estoy en invima y esas cosas 🤞 además como yo amo broncearme y siempre tener mi piel color canela sacaré BRONCEADOR de @tataoroproductos . . . Ideas chicas para un Bronceador ideal. LAS LEO: PD. Gracias a Dios y a uds por tanto apoyo y creer en mi🖤