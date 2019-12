Érika Vélez promueve el uso de preservativos en redes sociales

La multifacética, Érika Vélez, quien ganó popularidad con su participación como presentadora del MásterChef Ecuador. Sigue imparable, sobre todo en redes sociales.

En esta ocasión, la manabita compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que promueve el uso de preservativos. Con la intención de romper los tabúes que se han formado alrededor de este método anticonceptivo.



En una de las primeras publicaciones de la actriz, Érika aseguró que "hay que dejar atrás los miedos y la desinformación que se crea al momento de tomar la decisión como mujer, de protegerte y al mismo tiempo sentir placer". Esto como parte de una campaña para que hombres y mujeres promuevan la responsabilidad sexual en pareja.

"Sigue siendo un tabú el hablar de condones y si lo escuchamos de la boca de una mujer nos escandalizamos🤭 y me pregunto ¿los hombre y las mujeres no tenemos el mismo derecho de disfrutar de nuestra sexualidad?"

En otra de sus publicaciones, Érika también habla sobre el derecho igualitario que debe existir entre hombres y mujeres. Ya que por lo general, son los hombres quienes tienen la potestad de escoger qué método anticonceptivo deberá utilizar su pareja.

"No hay nada más seguro que un condón y no por el hecho de un embarazo no deseado, sino también de protegernos de enfermedades de transmisión sexual"