Los nombres que suenan para ser los próximos coaches de La Voz Azteca 2020

#Repost @yahirmusic . Sin duda este proyecto no hubiera sido lo mismo sin ustedes!!! @belindapop demostraste tener un corazón enorme y un talento increíble!!!! @ricardomontaner maestro está sin duda es su noche!! Gracias por sus consejos en cada noche y por sus sabias palabras!! @lupilloriveraofficial oh no oh men 😂😂 que increíble carisma tienes sin ti ni hubiera reído tanto!! @jimenachoco con tu calides y gran calidad humana se que saldrás adelante en cada uno de los retos que te pongas!! #JoseLuis gracias por cada regaño y la paciencia con nosotros, sin ti todo esto no hubiera sido posible!! @antoninomg el que está atrás y hace sin duda toda la magia!!! Y claro que no podía faltar la producción de @lavozazteca sin ustedes no hubiera sido este sueño posible!! 🤘🏼🤘🏼🤘🏼 Espero volver a encontrarnos en futuros proyectos!!