'Yo me llamo' es uno de los realities más vistos de la televisión colombiana. La sensual foto de la imitadora de Thalía que encantó a sus seguidores

Y aunque cada vez son menos los participantes que quedan, lo cierto es que varios de los imitadores que han salido siguen estando en la mente y en el corazón de los televidentes.

Ese es el caso de Thalía, quien aunque ya se fue del programa, sigue llamando la atención de los espectadores.

Lo hace con sus publicaciones en redes sociales y una de las últimas volvió a encenderlas.

Se trata de una foto en la que se le puede ver sentada en la mesa de una cocina.

Tiene medias y un saco blancos, pero al parecer, no tiene ropa interior puesta.

Esta es la imagen que ha generado toda clase de comentarios:

Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar.

"Se te va a quemar la comida mi amor", "Qué mujer tan hermosa… Cuanto me gustaría verte en persona" y "No me sorprende que mi esposa se enfadara conmigo porque no quería que salieras del programa jejeje", han sido algunos de ellos.