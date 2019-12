La foto por la que le dicen a la ex de Jessi Uribe que le sienta el divorcio

View this post on Instagram

Momentos 🥳. Yuly Rey @paletta.co Dios nos pone angelitos en el camino y tú eres uno de ellos, gracias por tanto. Y para los que me han preguntado estas son las empresas que me colaboraron con mucho amor y dedicación: animación @grupoburbujitas , decoración @paletta.co , fotografía @laindustriafotografia , pastelería @miamiapasteleria