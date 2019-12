Galeria de fotos: La exreina de Quito, Daniela Almeida luce más hermosa que nunca

La exreina de Quito, Daniela Almeida Puyol, quien terminó su periodo el pasado 28 de noviembre. No ha dejado de compartir con sus seguidores algunas de sus nuevas aventuras en México.

Ahora les compartimos una galería de fotos de una de las soberanas más queridas. Quien además, compartió un emotivo mensaje con los quiteños, días después de la elección 2019-2020.

Daniela Almeida, es una joven estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales. A sus cortos 22 años, ha ganado muchas medallas por su participación futbolística.

Durante su paso como Reina de Quito, Daniela supo llevarse el cariño de los quiteños. Durante su despedida en la elección de la nueva 'Reina de San Francisco de Quito', ella aseguró que a pesar de haberse terminado su periodo, continuará trabajando con la fundación.

En su cuenta de Instagram, la futura abogada compartió un emotivo mensaje de despedida para todos quienes la apoyaron durante su paso como reina. Y para los quiteños a quienes representó durante 365 días, en el periodo 2019-2019.

"He tenido el honor y oportunidad de servir a mi ciudad, y definitivamente, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y gratificantes que he tenido en mi vida. Bajo el respetable título de Reina de Quito, de manera desinteresada, he representado y alzado la voz de los grupos más vulnerables de nuestra ciudad".