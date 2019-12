 Empresa de Carolina Cruz cayó en la quiebra  y ella lo reveló en publicación

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas de la televisión.

En la actualidad la vemos en Caracol, siendo una de las presentadoras de Día a Día.

Sin embargo, más allá de la televisión, Carolina es modelo y empresaria.

Y justamente, hablando de su faceta como empresaria, se destapó en la nueva edición de la revista Aló, de la cual es portada.

Allí la publicación reveló que su empresa había quebrado.

Y es que los gastos comenzaron a superar las ganancias y el dinero no entraba por ninguna parte.

No obstante, Carolina ha logrado superar este difícil momento.

Sobre su aparición en la publicación, Carolina afirmó lo siguiente:

"MIL GRACIAS por dejar que abriera mi corazón en una entrevista llena de respeto y amor, una entrevista llena de sentimientos encontrados para contar todo lo que ha pasado en este año, mucho aprendizaje y agradecimiento a DIOS porque aunque no han sido fácil las pruebas que he tenido que pasar, me han fortalecido y me han hecho entender que desde el AMOR, la PACIENCIA y la DEDICACIÓN todo, absolutamente todo es posible".