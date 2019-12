Te presentamos al novio de la actriz, Shany Nadan

La actriz ecuatoriana, Shany Nadan, quien interpreta a 'Manuela' en la serie Bolivar. Compartió algunas fotos con su actual pareja. Un empresario con quien lleva poco más de un año de relación.

La primera vez que Nadan compartió una fotografía con Juan Javier Canessa, fue el pasado 16 de febrero del 2018. Desde entonces y aunque en muy pocas ocasiones, la actriz ha utilizado las redes sociales para compartir mensajes emotivos, para quien denomina como 'el dueño de su vida'.

Shany Nadan, quien ha logrado consagrar su carrera como actriz, no solo en Ecuador sino a nivel internacional. Se ha convertido en uno de los referentes más importantes del arte en nuestro país.

Desde su participación en la serie de Netflix, 'Bolívar', la popularidad de Nadan ha ido en aumento, sobre todo en redes sociales. A pesar de esto, la guayaquileña ha decidido mantener su vida sentimental fuera de las pantallas.

En la primera publicación en la que aparece Shany junto a Juan Javier Canessa, se los ve juntos, en un campo, al parecer en Colombia. Ya que este fue el texto que la ecuatoriana compartió en su cuenta de Instagram:

"Bogotown 🍃 with my lovely man 💕🖖🏼"

Y a pesar de la seriedad del empresario,

Aunque es muy poca la información que la interprete ha compartido de su pareja. En algunas entrevistas, Shany ha asegurado que Juan Javier Canessa es 'su cable a tierra'.

"…me aconseja, me acompaña y sobre todo me apoya en mi carrera. Me complementa en muchos aspectos y me aterriza cuando lo necesito". Dijo en una entrevista local de Ecuador.