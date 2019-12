Sara Corrales decidó contar la verdadera razón por la que abandonó MasterChef Celebrity

View this post on Instagram

Increíble como un concurso puede cambiarte la vida! La percepción de algo! Cómo te puede hacer madurar y enfrentar determinadas situaciones que te hacen más grande! Cómo te puede hacer amar algo que nunca creíste amar! Descubrir talentos que nunca pensaste tener! Gracias @masterchefcelebrityco por hacerme más mujer, más real, más soñadora!