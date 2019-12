¿Quién es el novio de la chef ecuatoriana Carolina Sánchez?

Carolina Sánchez, jueza en MasterChef Ecuador, conoció a su novio Iñaki Murúa, en España.

Para ella fue una conexión especial instantánea por lo que aman hacer que es cocinar y por la admiración que sienten el uno por el otro.

Es así que juntos fusionaron sus conocimientos y emprendieron con su restaurante Ikaro, en La Rioja, mismo que recibió su primera estrella Michelin, un reconocimiento a los mejores chefs y restaurantes del mundo.

Este fue un sueño conjunto y para Carolina, Iñaki ha sido un gran apoyo. “Creo que él me ha empujado a seguir mis sueños y viceversa”, dice Carolina en entrevista con Nueva Mujer.

En el restaurante Ikaro plasma sus sueños y experimenta la conexión de dos mundos gastronómicos; en su cocina converge la tradición ecuatoriana, que desde los ocho años comenzó a escribir en su cuaderno de recetas, y los productos españoles que hacen de sus platos una experiencia personal.

Iñaki Murúa, la dupla perfecta de Carolina Sánchez

Acota que él -Iñaki- ha dado todo de sí. “Al final es súper sacrificado y ha sido cero egoísmo. Ha pensado más que nada en mí, en mi profesión, en que yo pueda, ya que tengo la oportunidad, que siga aprendiendo de este mundo que no conocíamos.

Realmente, si no hubiera sido por su apoyo yo no hubiera podido estar allí y no se habría realizado tampoco este sueño que al final es algo que tal vez piensas que nunca en la vida te va a pasar.

Yo cuando era pequeña pensaba en tener un programa de televisión, esos típicos sueños que uno tiene, y después no te imaginas que puedes llegar a estar en un programa así”, cuenta la famosa chef.

