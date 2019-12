¿Indirectazo? La tremenda pulla que le habría lanzado Jessica Cediel a su exnovio

View this post on Instagram

Mujer… ÁMATE TANTO que todo lo que hagas sume para tu desarrollo personal. 💙 En estos días gracias a las redes sociales es tan fácil señalar la vida de alguien más … que es una pena. El problema radica cuando esos señalamientos negativos se alejan totalmente de la realidad… Pero bueno… que se puede pedir si al final cada quien da de lo que tiene en su corazón. 🤷🏻‍♀️ Con los años he aprendido a amarme a mi misma por encima de todo, siempre respetándome y respetando a quien esté en mi vida. Por lo mismo como mujer exijo respeto. Pues es lo mínimo que puede pedirse en una relación sentimental. Mujer! si tú eres de las que aguantan infidelidades, celos y manipulaciones por el miedo al que dirán te veo mal. Y de paso déjame informarte que yo no soy parte de ese grupo! Se tan valiente que puedas abrir los ojos en el momento preciso. Se tan valiente que puedas limpiarte las lágrimas y seguir adelante para luchar por lo que te mereces. Se tan valiente para darte tu lugar. Se tan valiente para confiar en DIOS y recibir sus bendiciones de acuerdo a su plan! MUJER ÁMATE! Recuerda que la vida es solo una y nadie va a amar por ti ni a vivir por ti. 🙏🏻💋💥