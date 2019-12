Valerie Domínguez se cansó de las críticas por su vestuario y respondió

Valerie Domínguez dejó callada a televidente que criticó sus pintas en Yo me llamo.

Valerie Domínguez se estrenó este 2019 como presentadora de Yo me llamo.

Muchos amaron el cambio, pues en la temporada pasada estuvo Melina Ramírez, pero en los últimos días se han molestado con ella por un detalle.

Y que de acuerdo con varios televidentes, sus atuendos de los últimos días ya se ven "vulgares".

Varias personas comentan en Twitter y también en las fotos que ha publicado Valerie en su Instagram.

Una de sus seguidoras comentó lo siguiente:

Un comentario que al parecer no le gustó a Valerie, quien decidió responder de la siguiente manera:

Después de eso, otras personas no dudaron en defender sus pintas de Yo me llamo.

Estos fueron algunos de los comentarios:

"No sean exagerados, no está mostrando nada", "La que es bonita, no necesita nada más", "No importa tanta tela, lo que importa es el contenido" y "Me encanta esa falda".