Hassam se despachó contra quienes lo critican por publicar sobre su enfermedad

"Necesitan más que burlarse de mi enfermedad para hacerme sentir mal", dijo. ¡Increíble! Hassam ha sido atacado por su enfermedad.

Él mismo lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

Hassam es uno de los humoristas más reconocidos de nuestro país.

Sin embargo, este año tomó a varios por sorpresa al contar que está padeciendo de cáncer.

Desde ese momento ha contado cómo ha sido su proceso de recuperación y los cambios que ha tenido su cuerpo debido a la quimioterapia.

Algo que, al parecer, no le ha gustado a varias personas que lo siguen.

Otra gente cree que posteo para producir lástima. 🙄😂😂

No, no, supieran cuántas personas con problemas de salud me escriben hablando de cómo reciben positivamente esas publicaciones.

Si quisiera lástima les pediría Plata, sin pena. 😉

— Hassam (@oficialHASSAM) December 11, 2019