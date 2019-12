¿Qué pasó con el atuendo de Valerie Domínguez en 'Yo Me Llamo'?

View this post on Instagram

Fuimos una letra de tango para tu noche de fantasía 💃🏻🕺🏻 Ya nos vemos en #YoMeLlamo @carloscalero29 • Joyas @royalartjoyeria Vestuario @mariano.inc H&M @edwinbeltranmakeup @vanecarrenomakeup Foto @soyluisgarcia