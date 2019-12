Gabriela Tafur es Señorita Colombia 2018-2019 y ayer participó en el certamen que elige a la mujer más bella del mundo. La notable respuesta de Gabriela Tafur sobre los derechos de la mujer en Miss Universo

Mucho se especuló cuando no fue escogida como una de las 5 candidatas en las Américas para llegar al top 20.

Sin embargo en la ronda que seleccionaba candidatas de las tres regiones fue la última en ser llamada.

Posteriormente pasó a las 10 más bellas y de allí avanzó a las 5 primeras donde debía enfrentarse a la temida ronda de preguntas.

A post shared by Gabriela Tafur (@gabrielatafur) on Dec 7, 2019 at 5:51am PST

View this post on Instagram

Durante esa ronda, todas las concursantes debían contestar los cuestionamientos sobre un tema específico.

A Tafur, le preguntaron acerca de la salud reproductiva de las mujeres y cuál era el aspecto más importante del tema.

La candidata fue la única que decidió hacer uso del traductor entre las 5 mujeres más bellas.

This is the Top 5 Q&A with… Colombia!#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/vE9Ca7LqtL

— Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019