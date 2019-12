Carolina Cruz, como muchos colombianos, estuvo anoche viendo Miss Universo. Con rabia, así reaccionó Carolina Cruz a los comentarios de Steve Harvey

Así lo dejó ver en sus historias de Instagram anoche, acompañada de su familia.

Sin embargo, lo que llamó la atención fueron sus comentarios en su cuenta de Twitter.

La presentadora la dedicó seis trinos al anfitrión del certamen y allí fue gratamente apoyada.

No es un secreto que Harvey hizo un chiste que ofendió mucho más de lo que divirtió.

O por lo menos así fue para los espectadores colombianos del evento.

Y es que dijo que aunque el país lo había perdonado, los carteles no, refiriéndose al narcotráfico en el país.

No gustó nada el comentario, ni a la candidata Gabriela Tafur, ni a personajes de la farándula como Carolina Cruz.

Precisamente, después de las palabras del presentador, Cruz empezó a trinar con mucha rabia al respecto.

Pero allí no quedó la cosa, porque notablemente ofendida, la modelo siguió reclamando la participación del comediante en el certamen.

Reclamó que aunque ya son varias ediciones en las que comete errores lo siguen contratando como presentador.

Asimismo apoyó otros trinos que se quejaban de Harvey, diciendo que sus comentarios eran "de quinta".

Lo cierto es que en el país el chiste no gustó en absoluto y así lo hicieron saber los internautas en redes sociales.

Recordemos que…

La representante colombiana Gabriela Tafur, también respondió en redes sociales.

Y allí mencionó al comediante diciéndole que el comentario no había sido gracioso.

Además de retuitear otros trinos acerca del tema.

Hey @IAmSteveHarvey. We might forgive you for a mistake that happened years ago. But making a joke, in worldwide television about cartels and colombia's violent history is not OK. We do not condone that. It's not funny. It's hurtful. It's shameful. We expect an apology from you.

— Crimson Crazed (@crimsoniscrazy) December 9, 2019