Confirman cancelación definitiva de "Atrevidas": Tomicic, Argandoña y García-Huidobro se quedan sin estelar

Durante la crisis social, muchos programas han salido de pantalla. "Así somos", "Intrusos", "Viva la Pipol" y "No culpes a la noche" son algunos de los espacios televisivos que no estarán más al aire. Pero estos no son los únicos.

"Atrevidas", estelar de Canal 13 que fue anunciado en agosto de este año, fue cancelado por el canal privado. El programa iba a ser conducido por Raquel Argandoña, Tonka Tomicic y Fran García-Huidobro. Sin embargo, al parecer, nunca verá la luz.

En conversación con La Cuarta, la animadora de "Sigamos de largo" aseguró que el late se pospuso. "Fue una decisión del canal. Todo tiene que ver con el estallido social, yo creo que las características que tenía, que era esta cosa glamorosa, no correspondía hablar de moda o de farándula y espectáculos, no era bueno", señaló.

Ahora, según publicó Página 7, el programa se canceló de manera definitiva. Así lo habrían asegurado desde fuentes desde el interior del canal.

