"¡Vamos Jean Phi!": tuiteros envían apoyo a Jean Philippe Cretton tras fin de "Viva la Pipol"

Un emotivo momento fue el que se vivió este viernes, cuando se realizaron las últimas transmisiones del matinal Viva la Pipol, de Chilevisión. Al comienzo del programa, los panelistas entregaron algunos mensajes de despedida para el equipo, provocando el llanto de Jean Philippe Cretton.

El animador trató de hablar varias veces, pero no fue sino hasta el tercer intento, que lo logró. "Perdón, no puedo. Es mucho el cariño. Me cansa empezar de nuevo, todo", alcanzó a decir, antes que Pamela Díaz tomara la palabra. Minutos más tarde, se aventuró nuevamente y logró entregar su mensaje con el apoyo de sus compañeros.

"Lo que quería decir es que nosotros creemos mucho en una tele real. Creemos que la televisión se debe hacer con esas emociones reales. Nosotros hemos trabajado siempre reales incluso fuera de cámara", dijo, explicando que estaba muy afectado porque estaba enfrentando el proceso más lento. "Cuesta mucho formar equipos (…) entonces, que todos logremos una cohesión, una amistad, y que haya que empezar de nuevo…", añadió, agradeciendo al productor ejecutivo Alexis Zamora.

La emoción del animador no pasó desapercibida por los televidentes, quienes en ese momento sintonizaban el matinal de Chilevisión. Lo anterior dio paso a una serie de mensajes de ánimo y agradecimiento a través de Twitter, en los que también destacaron su rol de comunicador.

"Tienes ese ángel que ya no se ve en la tele. El camino sigue, viejo", señaló un usuario, mientras que otros lamentaron el fin de Viva la Pipol. También hubo quienes empatizaron con Jean Philippe Cretton, y le desearon éxito en sus nuevos proyectos.

Revisa algunas de las reacciones:

.@jpcrettino vamos Jean Phi wn eres un grande, tremendo comunicador, tienes ese ángel que ya no se ve en la tele, el camino sigue viejo @VivaLaPipol @pamela — Mauricio (@duatro) December 6, 2019

Gran programa #vivalapipol! Los extrañaré demasiado, espero que sus rostros, en especial Felipe y JP que los adoraba, encuentren cabida en esta nueva TV en formación, al igual que todos los demás, dentro y fuera de cámara🖤 — Francisco Arias Cárcamo (@fcoariasc) December 6, 2019

Jean phillip me hace llorar y recuerdo tantas veces q me hicieron llorar con el flaco y su tropa las historias d tantos y reir…era llorar y reír y la última vez con Gaston Soublett se pasaron hasta a willi sabor lo queria aquí…Dequien es la casa??? Jajajajaja #vivalapipol — Paula (@pauescobar) December 6, 2019

@VivaLaPipol Que lata que se acabe una programación distinta con contenido y contingencia , con nivel social importante para todos en Casa , un abrazo gigante saludos Pamela, Jean , lita . Éxito para lo que venga !!! — Nelson Espinoza Diaz (@NelsonDi42) December 6, 2019

Lamentable por jean Philipe y Vidal son empaticos con la poblacion, no lo veo por farandulero esperemos tengan un buen programa mucho mejor que conecte con la gente de a pie #vivalapipol — #RenunciaPiñera (@opinionescl) December 6, 2019

#VivaLaPipol que pena que CHV elimine uno de los mejores programas conducido por Jean Philippe para darle mas espacio a JPQueralto que habla puras tonteras. Ha sido un gran programa y comprendo la pena de Jean Philippe. Animo y eres capo. La frente en alto y lo has hecho muy bien — Gustavo mc (@Gustavo02237565) December 6, 2019

#vivalapipol @jpcrettino @pamelafiera @felipevidalc abrazos agradecidos, gran aporte, opinion e informacion, supieron responder a los vaivenes de la sociedad no solo en la contingencia actual, sino desde sus inicios, mi favorito #tuvidatuhistoria seguiras brillando @jpcrettino — Elsa Góngora Zuleta (@elsitagongora) December 6, 2019

#vivalapipol No tengas pena @jpcrettino ojalá vuelva el programa u otro programa para que no salgas de pantalla Eres un gran comunicador, culto e inteligente: LO QUE LOS TELEVIDENTES QUEREMOS VER Y ESCUCHAR. Cariños mil para ustedes!! #vivalapipolchv — alicia carrbr (@alicy21) December 6, 2019

Jean Philippe dijo que le cansaba empezar de nuevo?

Pucha que lástima cuando le pones las ganas a un proyecto y este se derrumba abruptamente #vivalapipol — MAFE (@MAFE_VG) December 6, 2019

#vivalapipol me da pena y rabia porque son un programa alegre divertido y lúdico, mala decisión de sacarlo, pero bueno ya esta, solo decir que me entrrtuvo montones. Jean feliz me encanta es tan lindo y humano, la Pame única en su estilo y Felipe un sabio, abrazos para todos. 😘 — Ximena Rubio (@xime_masajes) December 6, 2019

Que pena que salga de pantalla #vivalapipol #vivalapipolchv me divertían demasiado! Les deseo mucho éxito, cariños!!! — Fhelipe (@fhelipe_24) December 6, 2019

