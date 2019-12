Raquel Argandoña estuvo de cumpleaños y Kel Calderón le dedicó un sorpresivo mensaje

View this post on Instagram

Feliz cumpleaños a la mujeraza mas power que conozco ♥️ que mi sangre siempre refleje la fuerza imparable que corre por la tuya. Que la vida te triplique toda la energía que esparces por donde pasas y que tu valentía de mujer guerrera no se termine nunca ♥️ Te amo mamá, feliz cumpleaños! @argandona.raquel