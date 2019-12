El vestido de la discordia de Valerie Domínguez en horario familiar

View this post on Instagram

Pues ya vieron😳 La cara de @carloscalero29 lo dice todo… la tela no alcanzó para todo el vestido!🤷🏻‍♀️😳🤣 #YoMeLlamo • Vestuario @ldbylizzydiaz Joyas @royalartjoyeria H&M @edwinbeltranmakeup @vanecarrenomakeup Foto @soyluisgarcia