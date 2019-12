Así luce ahora Jasbleidy tras retornar en 'El man es Germán'

View this post on Instagram

Hoy revive #jasbleidy un personaje, que ustedes no dejaron morir!! Esta historia continúa por ustedes y para ustedes …gracias por todos esos mensajes tan lindos que me han dejado por aquí , por esa emoción y el cariño con el que han recibido el regreso de #lachiquitabrava .. los leo y se me llena el corazón de alegría, al saber que tanto ustedes como nosotros (todo el equipo del man) aman tanto este proyecto, que a pesar del paso del tiempo aun sigue en sus memorias …y hoy nos siguen permitiendo el honor de entrar a sus hogares a sacarles una pequeña sonrisa y olvidar un poco todo el caos que desafortunadamente estamos viviendo y que nos toca a todos .. Esta es una de las mejores decisiones que he tomado, regresar y volver a darle vida a este personaje .. ahora son los culpables de que ya no me quiero devolver y dejar este oficio que me llena el alma de felicidad! #lamanada @elmanesgermanoficial @santialarconu el artífice de este maravilloso retorno! Gracias mi Santi, por traerle al #macho su #chiquita Gracias a todos! ❤️