MásterChef: 'El más querido', Germán, abandonó el show de comida

Para sorpresa de todos, uno de los concursantes más fuertes del concurso, Germán Vivanco, se convirtió en el quinto eliminado, del MásterChef Ecuador.

Al parecer, Germán había alcanzado tal popularidad que sus fans no esperaron más, y a su salida, compartieron un sinfín de mensajes e imágenes de cariño.

En la semana #55, el eliminado de la semana, dio paso para conocer a los cinco finalistas del show de comida.

Alrededor de ocho semanas, son las que le faltan al show de comida, para que al fin se conozca al primer MásterChef del Ecuador.

Así fue nombrado Germán Vivanco, después de haber sido eliminado del show de comida. Después de haberse enfrentado con la ambateña, Loren Trocellier, quien a pesar de sus múltiples fallas, los jueces volvieron a apostar por ella y llegó al 'Top 5' , rumbo a la gran final.

A su despedido, 'el Dalí de la cocina', como lo llamaban sus excompañeros, confesó que su motivación para entrar a concurso fue su pequeño, a quien le dedicó cada programa y sus múltiples triunfos.

"Yo vine aquí por mi hijo; y yo quiero que él me vea en pantalla y él sepa que lo amo con todo mi corazón. Esa la motivación para entrar al MásterChef, a parte de amar la cocina, obviamente".

Entre lágrimas, 'Loren' también despidió a su excompañero.

Y en las declaraciones, se llegó a conocer que los demás participantes no se imaginaban que el eliminado de la noche, haya sido uno de los concursantes más fuertes del MásterChef.

Por otro lado, en su mensaje de despedida, Germán aseguró que continuará preparándose hasta convertirse en u chef profesional. Además, de que él se visualiza en el futuro, solio cocinando, más no haciendo otras cosas.

"Voy a seguir cocinando, obviamente mi vida es la cocina; tengo muy claro que voy a ser un viejo que cocina. No me voy a dedicar a otra cosa, que no sea cocinar".