Ricky Martin impacta a todas al publicar un video muy íntimo

View this post on Instagram

#Repost @nalumartin @jwanyosef and @ricky_martin attend the Dior Men's Fall 2020 Runway Show on December 03, 2019 in Miami, Florida. (Source: Getty Images North America/Zimbio) #RickyMartin #JwanYosef #Dior #DiorHomme #DiorMenFall #DiorMiami #fw20 #KimJones #Stussy #menswear #runway #model #fashion #style #beauty #frontrow #miami #florida #celebrities #rickymartin #jwanyosef #desquiciadasrm . . . . #instagram #instagramers #instalove #instagay #followers