La princesa Leonor aún no puede usar tiaras ni coronas por esta razón

View this post on Instagram

Actos con ocasión del X Aniversario de la Fundación Princesa de Girona Antes de la entrega de los Premios, se hizo un repaso a la historia del Premio FPdGi, hubo una actuación musical a cargo de Soleá Morente, cantaora, premio FPdGi de las Artes y letras 2018 y de Soledad Giménez, cantante y compositora. También, se presentó la ponencia “Como acabar con la discapacidad superando sus limitaciones”. En esta edición, los Reyes acompañados por la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Sofía entregaron los galardones a:. – @RafaelRVillalobos, Premio FPdGi Artes y Letras 2019. – Ignacio Hernández Medrano, Premio FPdGi Empresa 2019. – Xavier Ros-Oton, Premio FPdGi Investigación Científica 2019. – Begoña Arana Álvarez, Premio FPdGi Social 2019 @nuevohogarbetania. – @Mariains Jammal, Premio FPdGi Internacional 2019. @HumanityCrew. Una vez entregados los galardones, Su Alteza Real la Princesa de Asturias y de Girona pronunció unas palabras, en castellano y catalán en las que destacó que “Desde muy pequeñas, a mi hermana, la infanta Sofía, y a mí, nuestros padres nos han hablado de Girona y de Cataluña siempre con verdadero afecto. Gracias a ellos, sabemos muchas cosas de la historia y la cultura catalanas. Como Princesa de Girona, quiero honrar la Fundación como se merece. Y llevar con orgullo su nombre por toda Cataluña, por el resto de España y por todo el mundo”. La Princesa felicitó a los premiados de este año y a todos los de años anteriores y les subrayó que “Formáis una gran familia de talento, de esfuerzo y de esperanza que seguirá creciendo gracias a la generosidad y el apoyo de tantos y gracias a vuestro compromiso. Sois un ejemplo para los jóvenes de toda España y os admiro mucho porque representáis los mejores valores que la Fundación impulsa desde Cataluña”. #FelipeVI #KingFelipeVI #ReyFelipeVI #ReinaLetizia #QueenLetizia #PrincesaLeonor #PrincesadeAsturias #PrincessofAsturias #PrincessLeonor #CrownPrincessLeonor #InfantaSofía #InfantaSofíaofSpain #InfantaSofia #10FPdGi