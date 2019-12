MásterChef: La otra cara de los participantes y exparticipantes del show de comida

El show de comida más importante, MásterChef, se ha convertido en uno de los programas más populares de la tv ecuatoriana. Y debido a esto, las redes sociales de cada uno de los participantes y exparticipantes se han convertido en un 'puente' de conexión entre ellos y los fans.

En sus publicaciones, se puede ver gran parte de las cosas que se realizan fuera del set de televisión. Entre ellas, los múltiples cambios físicos que se han hecho y que los hace ver diferentes.

Los más populares

Hasta el momento, son seis los concursantes que quedan en el MásterChef. Los mismos que noche a noche se roban el show en en vivo. Y los exparticipantes en redes sociales.

En las últimas publicaciones de Instagram, se puede evidenciar los cambios físicos y las publicaciones que han compartido con los fans de cada una de estas nuevas celebridades.

Entre ellos se encuentra la polémica Débora Cárdenas, Loren Trocellier, Angiie Mackliff, Dunnya Brown, el sentimental Kevin Arévalo y el competitivo, Marcial Hernández.

'De colores'- Débora Cárdenas

La expartipante, Débora, comparte en sus redes sociales fotos con su nuevo look. Los colores exóticos no han dejado de ser parte de su look, pero sus seguidores consideran que durante el programa, no siempre estuvo pendiente de su imagen.

Ahora, fuera del show, Cárdenas ha cambiado y continúa siendo uno de las favoritas que fue parte del programa.

'De negro'- Loren Trocellier

En las últimas publicaciones de Loren, se ha dejado ver con colores oscuros en su cabello. Es decir, abandonó el balage rubio, con el que noche a noche se la ve participando en el programa. Muchos de sus seguidores han asegurado que su nuevo look, le suman años.

Sin embargo, ella no ha dejado de compartir fotos y videos con este nuevo look.

'Sin ataduras'- Angiie Mackliff

Por otro lado, una de las seis finalistas del Másterchef, ha usado sus redes para enviar mensajes de superación a sus fans. 'Sin temos' ha compartido fotos, en las que se ve un poco más de piel.

Luce totalmente diferente, a la forma habitual que tiene Angiie. Además de que tiene algunas publicaciones en donde se la ve sexy, y así lo confirman sus fans.

'La más activa en redes sociales'- Dunnya Brown

Dunnia fue una de las primeras eliminadas, antes de ser parte de los últimos 10 finalistas. Desde entonces, sus redes sociales han sido el puente para que fans del programa de comida, conozcan un poco más de lo que pasa tras cámaras.

En cada eliminación, Brown comparte fotos con los eliminados y les envía un emotivo mensaje. Días después, incluso sale con ellos y renova su galería de imágenes en redes sociales.

'Más popular'- Kevin Arévalo

'El más sentimental', después de haber hecho llorar a todo el Ecuador, con su emotivo mensaje de despedida; Arévalo continúa ganando seguidores en redes sociales.

Con un nuevo corte de cabello, el zarumeño comparte fotos con e historias con sus fans y excompañeros de concurso.

'En la tv'- Marcial Hernández

Finalmente, el aún competidor, Marcial, quien en los últimos programas ha dejado relucir 'su egoísmo'. Como una estrategia para ganar, también se ha convertido en uno de los favoritos en redes sociales.

A pesar de que es uno de los más criticados, debido a su participación, no estará en el reto de eliminación, los fans no lo han considerado para estar dentro de la lista de los 'posibles ganadores'.

Los últimos cinco

Esta noche se pretende conocer al siguiente eliminado del concurso. Se enfrentará Germán Vivanco, Loren Trocellier y Marcial. Quien al ser eliminado dará a conocer a los últimos cinco finalistas del MásterChef Ecuador.

