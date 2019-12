Hassam compartió foto con su aspecto tras últimos días de quimioterapia

Hace algunos meses el humorista anunció que padece de cáncer. Con foto, Hassam muestra los delicados efectos que ha tenido la quimioterapia en su cuerpo.

Lo hizo a través de un mensaje en su perfil de Instagram.

"Inicié quimioterapia pues detectaron mieloma múltiple, es el primer paso de una maratón por la vida. Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír. Qué más".

Y desde ese instante les ha estado contando a sus seguidores detalles de su recuperación.

Justamente, hace pocas horas les comentó a sus fanáticos, con una foto en Instagram, lo duro que ha sido este proceso relacionado a las quimioterapias y los medicamentos.

"He estado amarillo y sudoroso, dicen que es el medicamento, me dan calambres en los pies y algunos días insomnio absoluto, me faltan dos sesiones para terminar los ciclos de quimio, me puse cachetón y más panzón por el síndrome de Cushing, pero aparte de todo eso, me levanto todos los días con unas ganas ni las hijuemadres de joder la vida".