"Lloré de emoción": Joaquín de "Contra viento y marea" reveló su reacción tras verse en pantalla

Hace dos meses, Contra viento y marea contó la historia de Joaquín, un niño de 10 años que vive con un tumor cerebral. Desde los 2 años, el menor ha tenido que ser operado diez veces.

El sueño del pequeño era que sus padres se casaran. Por esta razón, Francisco Saavedra ayudó a Daniela y Héctor, los novios de ese capítulo, para que contrajeran matrimonio. "Me gustaría llevar los anillos", sostuvo el protagonista del episodio.

La pareja ya se había casado, pero Joaquín todavía no nacía. Debido a este motivo, la producción decidió ayudar a planificar una segunda boda. Finalmente, la pareja se casó, causando la alegría del menor. El programa le dio una serie de regalos a los recién casados, como un auto y un viaje para toda la familia a Disney, Estados Unidos.

Este lunes, el hijo de Daniela y Héctor visitó el estudio de Sigamos de Largo. En la instancia, reveló cuál fue su reacción tras verse en la televisión. "Cuando me vi, estaba en mi casa, lloré de emoción. Le doy gracias a Pancho (Saavedra) y a todo el equipo del Contra Viento y Marea, porque son grandes personas. Donde sea que el Pancho vaya, todas las personas lo van a estar esperando con los brazos abiertos", señaló.

"Joaco" dijo que, de inmediato, se había hecho amigo del conductor de Lugares que hablan. "Cuando fuimos al matrimonio del Benja, ahí le dije si me podía casar a mí y a mi polola", aseguró.

"Así nos conocimos nosotros. Cumplíamos el sueño de Benjamín, de que sus papás se casaran. De pronto, alguien me empieza a tirar la chaqueta en plena grabación y me decía 'oiga, quiero que me case'. De verdad, no lo pesqué mucho al principio y le decía 'estoy grabando, después conversamos"", señaló.

A pesar de no hablar con él en un principio, el comunicador se devolvió y le preguntó si se quería casar. Él le dijo que quería contraer matrimonio con su polola que vive en Temuco. "Ahora estoy juntando la plata para traerla", dijo el niño, causando risas entre los presentes.

