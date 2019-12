Bailarina realiza acusación por acoso sexual en contra de DJ Méndez: "Me puse a llorar de impotencia"

Este lunes, la bailarina Gabriela Pavez realizó una denuncia por acoso sexual en contra de DJ Méndez e integrantes del grupo Macabro Imperio. La acusación la hizo a través de su cuenta de Instagram. Según detalla la mujer de 25 años, esto habría ocurrido en enero del 2012 en medio de una gira por Chile. Ella tenía 18 años y era su primer trabajo como bailarina.

"Los primeros shows fueron normales, pero cuando empezó la gira todo se descontroló. Los 'Macabro' se sentaban al lado de nosotras (bailarinas), nos abrazaban, se ponían 'cariñositos' y por lo menos yo siempre intentaba alejarme cordialmente. Una vez yo estaba sentada y uno de ellos, Rodrigo, de la nada me da un beso. Yo les dije que no lo hicieran más. Yo pololeaba y no me quería prestar para estas cosas", señaló.

Cuatro días antes del matrimonio de DJ Méndez, "todo en el bus se descontroló", detalla Pavez. "Empezaron a tomar, a bromear con las bailarinas. Me tenía que hacer la dormida para que no me molestaran, hasta que llegaron a mi lugar. Entre todos empezaron a agarrarme para que su jefecito se acercara para darme un beso. Yo que tenía la misma edad que la Steffi, su hija", expresó.

"Comencé a patalear y tratar de soltarme, pero él me lo dio igual. Cuando me solté me fui corriendo a la parte delantera del bus, donde estaba el equipo técnico. Luego de eso me puse a llorar de impotencia. Era mi primer trabajo y no podía creer que pensaran que, como bailarina, tenía que prestarme para sus calenturas", reveló.

La coreógrafa del Festival de Viña 2019 decidió terminar la gira "para no dejar a sus compañeras sin una bailarina". Pero, luego de este episodio los músicos la ignoraron y estuvieron enojados porque no les dio "la pasa". "Para mí esto no fue traumante ni nada por suerte. Nunca tuve pruebas para decir nada y me daba miedo porque sabía que tenían mucha influencia en ese tiempo", asevera.

En redes sociales, la bailarina recibió el respaldo de colegas y rostros del espectáculo. La actriz Antonia Bosman, la ex bailarina de Rojo Camila Vásquez, Leticia Zamorano, Jazz Torres y Ana Albornoz, bailarina de Denisse Ronsenthal, le enviaron mensajes de apoyo.

En conversación con La Cuarta, los hijos de DJ Méndez se refirieron al tema. "Ahora es cuando la gente se empieza a aprovechar del movimiento social, también fui testigo de esas giras y no es como lo relata (ella)", indicó Steffi Méndez.

Por otra parte, Leo Méndez Jr. dijo que "no mereces de nuestra atención, no te voy ayudar a que se viralice una historia sin pruebas alguna. Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario", comentó el maquillador.

