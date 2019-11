En marco del paro nacional que inició el 21 de Noviembre, Gustavo Petro hizo una petición. Hassam le preguntó a Petro cómo ir a su quimioterapia por pedir no usar carro

Por medio de Twitter le solicitó a la ciudadanía no abrir sus comercios ni sacar el carro.

Esto, como forma de apoyar las manifestaciones y demostrar solidaridad.

Por su parte Hassam hace algunos meses fue noticia por contar en Instagram que padece cáncer.

Desde entonces se está sometiendo al proceso de quimioterapia para tratar su mieloma múltiple.

Es por eso que el comediante respondió el trino del político con humor, pero resaltando su situación.

"En el caso mío ¿que tengo quimioterapia qué me recomienda?"

Pero ahí no quedó la cosa, posteriormente escribió otro tweet en el que sigue preguntando qué hacer.

"Entonces ¿me voy al trote?" fue el mensaje del comediante.

Aunque Petro no respondió a los comentarios, muchos de los usuarios de la plataforma sí.

Muchos se refieren al posible oportunismo del político con el paro nacional.

No sean brutos el señor Gustavo petro solo habla de marchar salir y toda la vaina por que no pone la cara el y marcha es más el hombre se encuentra económica mente bien no le toca matarse por un mínimo ni se preocupa por cumplir horarios. A él los pobres no le interesa

— Sr. A.Lopez (@fredylo49990426) November 27, 2019