El ritual de Aislinn Derbez para presentar su nueva colección de joyería

No estoy enojada… es mi cara de concentración 😂 Ya faltan muy pocos días para mostrarles esta colaboración con @morenacorazon En este viaje co-creamos piezas que estarán en la colección que muy pronto daremos a conocer (por supuesto bajo la supervisión y creatividad de @sofiaberlanga dueña de @morenacorazon quien es una genia 😍).