Aída Victoria Merlano a sus 20 años se ha convertido en figura pública, gracias al escándalo de su madre. "No dejó nada a la imaginación" le dicen a la hija de Aída Merlano por video bailando

Desde la viral fuga de su madre a través de una ventana hasta declarar que Julio Gerlein era como su padre, la joven no deja de iniciar polémicas.

Ahora es tendencia por un video en sus historias de Instagram.

Allí está ella bailando champeta solo con un vestido de baño que deja al descubierto todos sus atributos.

En medio de la calle y acompañada de otro hombre baila al ritmo de la música frente a otras personas.

Aclaró que está en San Andrés, y que allí ahora están ad portas del carnaval.

Con una encuesta en la que le preguntaba a sus seguidores qué creían que había hecho.

El video dejó sin palabras a más de uno por la manera en la que se mueve.

Además demostró que tiene talento para el baile.

Recordemos que…

Hace poco Aída Victoria Merlano tuvo una pelea en Twitter con el comediante Hassam.

Esto, porque él cuestionó la importancia que le estaban dando a a joven, si era hija de una prófuga de la justicia.

A lo que ella respondió que eso no la hacía menos merecedora y que él no conocía su historia.

¿Ser hija de una prófuga de la justicia me hace menos berraca (porque es con B y no con V), camelladora, sexy o inteligente? Mi madre es el único personaje que usted conoce de mi historia además de mi, no pretenda que me conoce. Lo pensaba inteligente, señor Hassam. https://t.co/gelxO6OHlT

— A I D A (@MerlanoManzaned) November 13, 2019