Robaron bolso a hombre en situación de calle y su petición emocionó en "Bienvenidos"

Este jueves, el matinal Bienvenidos envió un equipo hasta la comuna de La Cisterna, para conocer la situación de un supermercado que fue saqueado durante la madrugada. Hasta ese lugar llegó el periodista Leo Castillo, quien conversó con los vecinos del sector para conocer sus impresiones al respecto.

Sin embargo, en medio del despacho apareció Sergio, un hombre en situación de calle que entregó su propia perspectiva sobre la crisis social en Chile. El hombre contó cómo ha vivido las últimas semanas, realizando una profunda reflexión que emocionó en el estudio.

"Hay que pensar más allá, los pobres, la gente pobre se está destruyendo sola. Aquí hay un manejo político tremendo, y la gente está cegada. Hay quienes esperan para robar. Yo vivo en situación de calle, pero soy decente, no he sacado ni un yogur", dijo en un comienzo, revelando que ha sido testigo de robos en locales pequeños. Para él, estas situaciones son solo para "aprovecharse de lo que ocurre en las calles".

"Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. La gente no puede trabajar, no puede ir a trabajar. Aquí en Chile no nos ayudamos. Ayer (miércoles) me sacaron mi bolso, me lo robaron", agregó. Sergio contó que vive en situación de calle desde hace dos años, debido a sus problemas de adicción que lo llevaron a pelear con su familia.

"Tienen que aprender a ser más humanos"

El hombre continuó con su descargo, mientras el panel escuchaba atento. "A la gente le falta calle, que aprenda ser un poco más humano (…) Nosotros criticamos al mismo pobre, y eso me da pena. Esto pasa por una cuestión de educación, nada más que eso. Aquí hay que conversar, ser gente. Yo a veces no he tenido para comer, no sabes cuánto me ha costado pedir 100 pesos, un montón. La gente no te lo da, te humilla, te critica", dijo.

En ese momento, la animadora Tonka Tomicic le preguntó si necesitaba algo, para prestarle ayuda. Sin embargo, Sergio no pidió nada material. "Lo que uno más necesita (…) De repente, uno echa de menos a su familia, yo creo que eso es lo que más necesito. Acercarme a mi familia. Fue una decisión mía dejarlos, porque me habían hecho daño, pero uno también toma malas decisiones", señaló, provocando la emoción del panel de Bienvenidos.

