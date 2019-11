Doctora Cordero analiza sin filtro a Pamela Jiles: "Ella es una persona que no tiene límites..."

A través del programa Sentido Común, de la radio El Conquistador, María Luisa Cordero hizo un duro análisis sobre la diputada Pamela Jiles, mientras conversaba con Eduardo Fuentes de la crisis social que atraviesa el país.

El conductor de Mentiras Verdaderas partió comentando la gestión de algunas autoridades. "Hay dirigentes políticos que sólo les interesa destituir a Piñera como si fuera la solución de algo, no sé qué. Yo encuentro lamentable eso", comenzó diciendo.

Luego, se refirió a la parlamentaria del Frente Amplio. "A mí me duele ver que Pamela Jiles esté más preocupada en seguir adelante con la destitución de Piñera que con llamar a solucionar la situación. La salida de Piñera no va a solucionar nada", agregó el comunicador.

En ese momento, la psiquiatra lo interrumpió. "Ella es una persona sin reglas, Eduardo, no me hagas hablar…", expresó la profesional de la salud. "Pero así como ella hay otros tantos", indicó Fuentes.

Sin embargo, de todas formas, la profesional de la salud repasó a la legisladora. "Ella es una persona que no tiene límites morales, una oportunista. Yo me siento muy avergonzada de haberla ayudado con el famoso 'que voten por esta mujer tan buena'. No sé, a mí me revuelve las tripas esa mujer. Y como católica la tengo que perdonar, pero la encuentro nefasta. Siniestra y nefasta", dijo tajantemente.

En ese momento, Eduardo Fuentes decidió cortar el tema e ir a comerciales.

