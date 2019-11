Susy Mora hace conmovedora confesión sobre una enfermadad que la aqueja

View this post on Instagram

El momento que todos ESPERAMOS 🔥… Esta fue la primera vez que cruce la meta de un Ironman 70.3 en el 2017 y hoy con este recuerdo y 5 días antes del @ironman70.3cartagena 2019 les cuento que este año he tomado la decisión de no competir. 🖤 Hoy hace un mes, después de un par de meses sintiéndome débil, entradas y salidas de la clínica me descubrieron los anticuerpos de MONONUCLEOSIS por las nubes 😳 Si bien no será la razón absoluta de un mal rendimiento a lo largo de los meses, es razón para esta vez renunciar a un objetivo, entendiendo en donde estoy parada. Traté varias semanas seguir entrenando para competir este domingo, en contra de la recomendación del médico. Pero también hace un par de semanas entendí que estaría buscando hacerlo por pura y física terquedad. ¿Qué estoy tratando de demostrar? 💆🏼‍♀️ Entonces vi que estaba haciendo todo, menos disfrutar. Les comparto esto por una razón: el día que tengan que hacerse al lado, traten de no juzgarse. Habrá muchos más fuertes que han logrado cosas impresionantes en situaciones más difíciles. No miren al lado, no se comparen, no se hagan daño, solo acepten el punto en el que están y tomen una decisión por ustedes.✋🏼 • Ya veremos como trazar un plan para el 2020 💪🏼 Mientras tanto recuerden que #NuncaLlegamosSolos y ahí estaré esperándolos A TODOS EN LA META! 🔥 ¡Con toda que este fin de semana es una fiesta maravillosa!