Nicole Pérez enfrenta dolores a sus siete meses de embarazo: "Tengo pubalgia y eso es horrible"

Nicole Pérez espera a su tercer hijo. La ex rostro de programas juveniles como Yingo y Mekano tiene siete meses de gestación. A través de redes sociales, ha compartido algunos registros que dan cuenta de lo avanzado que está su embarazo.

En conversación con LUN, la "Doctora Corazón" reveló una enfermedad que ha tenido que enfrentar en este periodo. "Tengo pubalgia y eso es horrible (…) Es un dolor en el pubis (parte frontal de la pelvis) y no sé como explicarlo. Solo las mamás que han tenido pubalgia lo entienden. Moverte en la cama o pararte en la noche para ir al baño es muy doloroso", detalló.

Nicole tiene dos hijos. Isidora, que tiene 14 años, y Andrés de 7. En el embarazo del menor, también tuvo que lidiar con este malestar. "En el embarazo de Andrés me dio, pero al final. Ahora me dio desde un principio y cuando va creciendo la guata, más te duele", asegura.

Además, aclaró que el dolor lo siente cuando camina y duerme. "Sólo cuando estás en la piscina no sientes la pubalgia. Y no termina con el parto, con Andresito me duró como dos años la molestia, después de tenerlo", sostuvo. Para calmar el dolor, utiliza paracetamol.

Desde la Clínica Alemana, indican que esta es una complicación muy común entre los deportistas, pero también se puede presentar en el embarazo. "Esta afección se produce por una inflamación de la inserción de los músculos aductores del muslo en el pubis, la parte inferior anterior de la cadera", aseveran.

"Puede ser muy doloroso y convertirse en una verdadera limitación para realizar diversas actividades cotidianas, incluso para caminar normalmente o realizar ciertos movimientos mientras se está en reposo", señalan desde el centro de salud.

