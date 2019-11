Actriz de "Los Venegas" Mónica Carrasco reveló que recibe una pensión de $120 mil

Esta mañana, Mónica Carrasco y Jorge Gajardo visitaron Viva la Pipol para hablar de la realidad de la clase media en Chile. En conversación con el panel y los animadores, la emblemática actriz de Los Venegas reveló que recibe una jubilación muy baja. "Tengo una pensión de vejez de 120 lucas", aseguró. Además, sostuvo que ese dinero no le alcanza para vivir, por lo que tiene que trabajar.

Por otro lado, confesó que con su marido juntaron plata para cuando llegara este momento. "Fuimos muy precavidos. Cuando nosotros estuvimos en algún momento económico mejor (…) tuvimos la oportunidad de ser muy ordenados en nuestra vida", expresó.

"Por ejemplo, nosotros decíamos 'estamos ganando dos salarios, vamos a vivir con uno solo y vamos a ahorrar el otro. No podemos gastar. Si no tenemos auto, no tenemos auto, mala suerte'. Nos compramos una casa en La Florida porque podíamos pagar una casa en esa comuna. Yo no iba a gastar plata para irme a vivir donde no correspondía", sostuvo la intérprete.

El dinero que ahorraron, lo guardaron en un banco y lo fueron invirtiendo. Con ese ingreso, llegaron a tener un departamento y una casa propia. También tuvieron algunos imprevistos, pero tenían seguros que ayudaron a costearlos. "La gente nos dice 'a lo mejor no gozaron de la vida'. A lo mejor no viajamos lo que debimos haber viajado, a lo mejor no conocimos lo que debimos haber conocido", expresó la protagonista de Los Venegas.

