"Solo pediría abrazarnos entre todos": José Miguel Viñuela celebra sus 45 años con emotivo mensaje

View this post on Instagram

Mi mejor regalo de Cumple.. MI FAMILIA.. Pero si tuviera que pedir un regalo hoy sólo pediría abrazarnos entre todos.. Simplemente eso.. Sin diferencias de ningún tipo.. Hoy me tocó vivirlo en la calle y de corazón gracias por el cariño inmenso. 🎂🎂🎂🎂