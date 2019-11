"No eres mi profesora de la primaria": Guarello le "paró los carros" a Tonka en plena discusión

Esta mañana se vivió un tenso momento en Bienvenidos. Al panel se sumó el periodista Juan Cristóbal Guarello y las periodistas Rosario Moreno y Mirna Schindler. En la conversación, Moreno se refirió a "El que baila, pasa" y lo comparó con la "humillación" de los nazis a los judíos.

"Si a ti te paran en la carretera y te dicen 'eres cuico si no bailas', si no bailas te pegan. En el caso de La Dehesa, en todos los estratos sociales hay gente idiota y que dice cosas que no debe decir (…) Los videos que se suben de ese mall son editados", sostuvo.

Ante este comentario, intervino Guarello. "Quisiera hacer una aclaración respecto a la historia. En verdad a los judíos, cuando empezó a escalar el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, no los hacían bajar del auto. En esa época, muy poca gente tenía auto…"

Pero no alcanzó a terminar la frase cuando la periodista lo interrumpió. "Los judíos tenían auto", sostuvo. "Algunos judíos", le replicó el comentarista deportivo. "Bueno, pero a esos los hacían bajar del auto. ¿Me estás diciendo que mentí", volvió a interrumpir Moreno. "No, pero tienes mala la información", le contestó él.

La intervención de Tonka

Para terminar la discusión, Tonka Tomicic dijo que proponía "pasar ese escollo" y "seguir en la conversación". "Yo, Rosario, pido que no nos quedemos en ese punto y avancemos en la conversación porque, como siempre decimos, no gana nadie", sostuvo la animadora del matinal de Canal 13.

Pero el debate no terminó ahí. "Habla de deportes tú", le dijo en ese momento Rosario Moreno a Juan Cristóbal Guarello. "Espérate…", le respondió el locutor radial. Pero Tomicic intentó parar, nuevamente, el intercambio de palabras. "Yo les pido por favor que se respeten entre ustedes…", les dijo.

Sin embargo, el periodista quería contestarle a Rosario. "¡A mí primero nadie me va a decir de lo que tengo que hablar!", aseguró. Tomicic volvió a interrumpir. "No, Tonka. ¿Puedo terminar mi exordio? ¿Es posible que yo culmine con mi idea?", la increpó el comentarista deportivo. "Sí…", le responde ella.

"Entonces no me tire una flecha cada vez que digo una palabra, te cruzas… Quería hacer una precisión histórica, pero no es posible porque me mandaron a hablar de deportes… Tonka, no eres mi profesora de la primaria. ¿Puedo terminar lo que quería decir?", le dijo.

"Habla por favor, si para eso vienen todos", le indicó finalmente la conductora.

A continuación, revisa el tenso momento:

