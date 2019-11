Diana Bolocco se quebró tras referirse a las desigualdades: "Han sido semanas duras para todos"

Esta mañana, en Mucho Gusto estaban discutiendo sobre las desigualdades que existen en Chile, a raíz de las protestas que se han registrado en el Portal La Dehesa. Animadores y panelistas, notoriamente emocionados, abordaron cómo han vivido estas semanas. En ese momento, Karla Constant habló de su experiencia reporteando en la calle.

Cuando terminó de hacer un despacho, una señora le dijo que quería hablar con ella. "No digas que puedes sentir lo que yo siento. Tú crees que puedes lejanamente sentir algo de lo que yo vivo. Pero no lo digas más, porque no lo vives. No digas más que entiendes lo que nos ocurre", le dijo la señora al rostro de Mega.

"Me dejó callada. Pero luego de un rato le pedí disculpas y le dije 'te encuentro toda la razón'. Yo desde mi vereda trato de acercarme, trato de ayudar. Te presto oreja, te hago cariño. Pero esa señora tenía toda la razón. A mí me llegó lo que ella estaba diciendo porque, efectivamente, no ocupo el transporte público, no ocupo la salud pública. No tengo las deudas que ella tiene, no he sido no escuchada, no he sido postergada", sostuvo la conductora del matinal.

La emoción de Diana Bolocco

Tras el relato de Karla Constant, Diana Bolocco tomó la palabra. "Yo creo que los sentimientos no se discuten, independiente de dónde vengan, en qué momento te ocurren. Cuando esa señora se siente de esa manera, es así, es real. Y cómo tú te sientes también es verdadero. Y creo que las intenciones son muy poderosas", comenzó diciendo la presentadora de TV.

"Yo vengo de un lugar muy extremadamente privilegiado, que no elegí por lo demás, tuve la fortuna de nacer ahí. Pero eso no me quita las intenciones de querer acoger, de querer entender, de hacer lo mejor poniéndome en los zapatos del otro", señaló.

Luego, agregó: "Probablemente no lo vamos a conseguir, no al nivel de cómo esas personas viven, pero está la intención. Yo creo que primero es conocerse. Lo que pasa en el Mall de La Dehesa es que esas personas no se conocen. No tienen un lazo, cuando uno tiene un lazo, sea el que sea, no importa de donde uno viene, del colegio al que fue, no importa donde uno vive, el auto en que se sube o si usa el transporte público". En ese instante, se quebró.

Por último, se refirió al rol que tienen los comunicadores en estos días. "Han sido semanas duras para todos. Creo que tenemos un rol fundamental, del privilegio de estar acá, y de llegar a tanta gente. De poder transmitir lo que está pasando, pero también de entregar luz. Y yo me quedo con eso (…) Tenemos una misión que es acompañar, entretener", enfatizó Diana Bolocco.

