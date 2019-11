Sofía Castro confiesa todo sobre su noviazgo, y prueba que las relaciones a distancia sí funcionan

La relación de Sofía Castro

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y el productor mexicano José Alberto Castro, se está convirtiendo rápidamente en una celebridad en redes sociales. Ella ha expresado en varias ocasiones su deseo de convertirse en una actriz, al igual que su mamá.

Ya comenzó con uno de sus proyectos más grandes: El Dragón, junto a Sebastián Rulli y fue creada Arturo Pérez-Reverte. La joven ha comenzado a marcar su propio camino, y ya tiene varios leales seguidores.

Asimismo, encontró el amor en su pareja Pablo Bernot, y son los más tiernos. A través de sus historias de Instagram, la joven decidió contestar varias preguntas de sus fans, y aquí están las respuestas:

1.-¿En dónde se conocieron?

Lo conocí hace 7 años, en la inauguración de un restaurante, me lo presentaron y literal ninguno de los dos nos hicimos caso, literal.

Luego, como dos años después me lo encontré en el Baby'O, ya más grandes, y ahí me pidió mi teléfono y seguimos platicando. La neta hemos intentado salir como tres veces y no se había podido y ya por fin.

Sofía Castro y Pablo - Instagram

2.- ¿Cuánto miden?

Pablo: 2.02

Sofía: 1.58

Sofía Castro y Pablo Bernot - Instagram stories

3.- ¿Entonces cómo fue el reencuentro?

Pablo me volvió a buscar, me contestó una historia en Instagram y ya se la contesté de regreso.

Sofía Castro y Pablo Bernot - Instagram

4.- ¿Cómo te pidió ser su novia?

Me cayó de sorpresa en Nueva York, y fue ese día en ese lugar.

Sofía Castro y Pablo Bernot - Instagram

5.-¿Ya viven juntos?

No vivimos juntos, me vino solamente a visitar, y de hecho ya lo voy a dejar al aeropuerto.

Sofía Castro y Pablo Bernot - Instagram

6.-¿Cómo pueden llevar una relación a distancia?

La verdad no está difícil. Para mí lo más difícil es como extrañarlo y no verlo todos los días. Yo siempre que me despido de él, lloro.

7.- ¿Cuántos años tienen?

Pablo: 28

Sofía: 23

Sofía Castro y Pablo - Instagram

