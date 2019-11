Eva Gómez reveló que le fueron infiel: "Me empecé a dar cuenta antes de terminar..."

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar. En el programa de conversación, Julián Elfenbein, conductor del espacio, preguntó si algunos de los presentes había sido víctima de alguna infidelidad. En ese momento, Eva Gómez, una de las invitadas, aseguró que la habían engañado "muchas veces".

La comunicadora dijo que no había perdonado la infidelidad. "Me enteré muy tarde. Bueno, que suele pasar al final. Siempre una es la última en enterarse. Siempre había comentarios, como rumores, pero era como 'no, no, ¿cómo se te ocurre? Son inventos. Te quieren comer la cabeza. Tanto que te dicen. Están en contra de nuestro amor’", aseguró.

"Me empecé a dar cuenta antes de terminar. Y cuando terminé me di cuenta que eran muchas más. Y esas son las que yo me di cuenta (…) Lo que pasa es que empecé a sumar y a restar. Tuvimos varios quiebres. O sea, en quiebres que uno se iba enterando. Y yo decía '¿broma?'. Y después volvíamos y me enteraba", confesó.

En ese momento, el animador la interrumpió. "Cuando hay un quiebre, una separación momentánea, eso no es infidelidad…", le dijo. "No. En el quiebre la gente pensaba que estábamos terminados de verdad y llegaban (y le decían) 'no te quise contar, pero esto, esto y lo otro'. Entonces yo decía 'mentira"", sostuvo.

"No en el quiebre. En el quiebre me da lo mismo. Si yo tengo sentimientos por alguien, aunque esté en un quiebre, no me voy a ser desleal a mí misma. Pero en el quiebre yo sabía de cosas que pasaban cuando no había quiebre. ¿Me explico? Cuando la gente decía 'oh, terminaron, qué bueno que terminaron porque…"", expresó.

Cuando Julián le preguntó si había encarado a su pareja por los engaños, la española aseguró que "traté de enfrentarlas todas y siempre me las negaron. Siempre", sentenció.

