Pamela Díaz y el consejo a su hija sobre la maternidad: "Lo primero que le digo es que no tenga hijos"

Ayer en Viva la pipol, conductores, panelistas e invitados estaban conversando sobre las bajas tasas de natalidad que hay actualmente en Chile. En este contexto, Pamela Díaz hizo un sincera confesión sobre cómo maneja este tema con su hija Trinidad.

"Yo tengo una hija de 18, y tenía otra que hoy día tiene 15 (de su relación anterior). En un momento, lo primero que le dice uno como mamá es que estudie, que lo pase bien, que viaje, que conozca. Yo soy partidarian de que tenga varios pololos", comenzó diciendo la "Fiera".

Luego señaló que "lo primero que le digo es que no tenga hijos". En esos momentos, la joven le responde "no, qué lata". "Obviamente ven a la Pascuala que tiene tres años y para ellos es una lata quedarse cuando hay fiesta", señala la conductora de TV.

Además, reveló que tiene un "juego" con Trini, cuando le pide que se quede al cuidado de su hermana menor. Su primogénita le responde que "tiene que salir y hacer mil cosas". "Viste, eso te pasaría si el día de mañana tú tienes hijos. No vas a poder las hacer cosas que tú quieres", le dice Díaz.

También se refirió a su proceso de maternidad. "Una amiga me preguntó 'si retrocediéramos el tiempo, ¿hubieras tenido de nuevo estos cinco hijos?' No. Yo no hubiera sido mamá, por el costo, porque hoy día me veo distinta, porque maduré, porque mi mamá me dijo miles de veces lo que yo le dije a la Trini", detalla.

"No es que no ame a mis hijos, los adoro", aseguró. Después, reveló que no sería mamá otra vez. "Ahora me quiero sacar el útero, todo", sentenció.

