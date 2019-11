"No comía nada...": Belén Mora sorprende a sus seguidores con foto de hace cinco años

Hace unos días, Belén Mora llegó al millón de seguidores en Instagram. La comediante está constantemente sorprendiendo a sus seguidores con fotografías de su vida personal y profesional. Además, con frecuencia publica registros del recuerdo que sacan risas en redes sociales.

Pero esta vez hizo una excepción. "Belenaza" posteó una postal de hace cinco años mientras estaba en una fiesta. Junto a la imagen, realizó una profunda reflexión. Su mensaje hizo alusión a los estereotipos de belleza que existen actualmente.

"5 años atrás, 8 kilos menos. No comía nada, irritable, con insomnio, talla 34 de pantalón y XS de polera. 34b sostén. Las medidas suenan lindas, pero no siempre ser 'flaca' es 'ser feliz"", señaló la humorista de stand up comedy.

Belén Mora sale en defensa de Kike Morandé tras críticas en su contra: "Nos escucha y respeta" La actriz y comediante le respondió a un usuario que repasó al conductor de "Morandé con Compañía"

Las palabras de "Belenaza" recibieron el apoyo de sus seguidores. "Ser flaca no es sinónimo de estar sana", "opino igual que tú querida, ¡no siempre ser flaca es ser feliz!", "totalmente de acuerdo contigo Belén", "no siempre ser delgada es sinónimo de feliz", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Por otro lado, algunos usuarios se sintieron identificados con su relato. "Me pasó lo mismo, solo que con 11 kilos menos", "me siento identificada contigo", "soy una de esas", "te entiendo tanto", le dijeron.

Te recomendamos: