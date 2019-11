Luis Jara no aguantó las lágrimas tras referirse al estallido social: "Hoy día me siento culpable"

Esta mañana, la periodista Mónica González estuvo invitada a Mucho Gusto. En el matinal de Mega, se emocionó al hablar de lo que está pasando en el país. La ex directora de Ciper aseguró que se sentía culpable por no haber hecho "lo suficiente". Además, hizo un llamado a los periodistas a "cambiar radicalmente la forma de trabajar" y sostuvo que "lo indecente y obsceno es quedarse callado".

Ante esta reflexión, los panelistas se vieron profundamente afectados. Uno de ellos fue Luis Jara. El conductor de TV se quebró en pantalla. "Yo soy hijo del miedo, y el miedo me ha generado culpa. Hoy día me siento culpable", comenzó diciendo.

"Creo que no me di cuenta, por muchos años, por mi afán de ser artista que en este Chile se estaba sufriendo. Yo me siento culpable y porque tenía miedo. Yo quería mantener a mi familia cantando. Pero hoy día yo también quiero sacarme esa venda, no quiero sentirme culpable… Me quiero sentir orgulloso del país donde vivo", señaló el cantante.

"Me siento culpable de no haber tenido la fuerza, de no haber tenido un compañero mapuche y haberlo levantado con orgullo. Siento que aquí no tenemos identidad por eso, porque los hemos despreciado, los hemos pisoteado a los pobres. Estas lágrimas son mías y me alegran mucho", reconoció el rostro de Mega.

Luego, agregó que no se quería sentir culpable, "porque no quiero vivir con culpa y tampoco con miedo. Yo invito a mi generación a que se saquen esa mochila. Es como si uno llevara una mochila con piedras. Por que, si bien es cierto, mis dos cuerdas vocales han servido para construir una hermosa carrera, efectivamente a lo mejor yo nunca mi música la conecté con el gran corazón", expresó.

Y lo digo muy honestamente, pero tengo para hacerlo, tengo vida para hacerlo. Y si no lo puedo hacer cantando lo puedo decir frente a una cámara, porque tampoco quiero vivir con culpa", enfatizó Luis Jara.

