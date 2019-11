Camila Ruiz dio a conocer su complejo estado de salud: le extrajeron un tumor en un ovario

A fines de junio, Camila Ruiz ganó la cuarta temporada de MasterChef Chile. La reñida final la disputó junto a sus ex compañeros Giovanni Cárdenas y Bárbara Lackington. Tras coronarse en el primer lugar, la profesora de 28 año se llevó un galardón y 25 millones de pesos. Con el premio, aseguró que quería formar su propia academia de cocina para niños.

Luego de terminar las grabaciones del programa de cocina, Camila volvió a hacer clases en un colegio de Santiago a niños de tercero y cuarto básico. Sin embargo, ahora se encuentra con licencia médica debido a una complicación en su salud.

Según publicó Página 7, Ruiz se encuentra en reposo porque le extrajeron un tumor de un ovario. Ahora, se encuentra a la espera de los resultados de la biopsia para saber si es maligno o no. "Al parecer se veía bien, pero estoy con toda la fe", aseguró al medio.

Pero estar en cama no ha sido fácil para ella. "Con lo buena que soy para moverme, estar en reposo no es algo muy fácil para mí. Igual me mantengo ocupada trabajando y corrigiendo pruebas que me traen a la casa, y cocinando cuando me siento bien", comentó.

En la conversación, también contó que el premio lo puso en un fondo de inversión. "Quiero ver bien cómo darle un buen uso y ver si me resulta lo de mi proyecto (…) Si uno cuenta las cosas no resultan, así que esperemos que me vaya bien", expresó.

Camila Ruiz sobre el estallido social

La ex MasterChef también aprovechó la instancia para referirse a lo que está sucediendo en el país. "Los estudiantes lograron finalmente ser escuchados. Costó bastante, tuvo que estallar para que el gobierno comenzara a tomar en serio las peticiones de la gente, y es la única forma en que se ha logrado algo", aseveró.

Después añadió que "lamentablemente no se ha podido evitar el que algunos se aprovechen de las manifestaciones pacíficas destrozando cosas y perjudicando personas inocentes. Es una pena", finalizó.

