Carlos Díaz revela detalles de su reingreso a "Verdades Ocultas": "Él va a seguir siendo villano"

Verdades ocultas no para de sorprender. Pronto comenzará un nuevo ciclo en la historia que contará con inesperados giros y aparición de nuevos personajes. Uno de ellos será Gracia Müller, una mujer ambiciosa que será interpretada por Katty Kowaleczko.

A este ingreso se le suma la reincorporación de Javiera Valdés. El guionista Carlos Oporto reveló a El Mercurio que la intérprete vuelve al elenco. Anteriormente, la actriz le dio vida a Agustina luego de que se operara el rostro para no ser reconocida. Pero ahora regresa en un nuevo rol: tendrá el papel de Samanta, una de las hijas de Gracia que estará ligada a Diego (Cristián Arriagada). El abogado, al parecer, estaría involucrado en un asesinato.

Por otro lado, según reveló el guionista de la producción dramática, Eliana (Francisca Gavilán) pagará por lo que le hizo a Rocío (Camila Hirane). "Este nuevo ciclo viene a hacerse cargo de los errores del pasado que se creían olvidados. Eliana tendrá que rendir cuentas por sus fechorías, pero no es la única. Se podría decir que veremos más de un ajuste de cuentas en esta etapa de la historia", reveló Oporto a El Mercurio.

El retorno de Carlos Díaz

Javiera Díaz de Valdés no es la única actriz que vuelve a la trama. Carlos Díaz, el actor que interpretó al malvado Leonardo, también retornará. En conversación con Mega, habló de su personaje y dio a conocer algunos detalles que marcarán esta temporada.

"Lo que pasó en este período de tiempo, fuera del proyecto, fue que la gente aún se acuerda de este personaje. En la calle la gente me sigue diciendo Leonardo. Me saludan con mucho cariño y ha sido el mismo público el que me ha puesto al día con lo que está pasando en la teleserie. Es interesante y me pone orgulloso lo que Verdades Ocultas ha generado", sostuvo.

También se refirió a la reacción que pueda tener el público ante su reingreso. "La verdad es que no sé qué es lo que irá a pasar. Pero sí sé que Leonardo es uno de los personajes que la gente más recuerda. Leonardo vive en esa dualidad de ser alguien querido pero también odiado. No sé cómo la gente lo va a tomar, espero que bien. Lo que va a pasar es algo muy entretenido así que veamos qué pasa", enfatizó.

¿Seguirá siendo el malo de la historia? "Él va a seguir siendo villano. Será un gran titiritero. Empezará a controlar y manipular a algunos personajes entonces tendrá un poder enorme en la mente de estos personajes. Y empieza a controlar cosas que ustedes no se imaginarán", señaló.

Finalmente, abordó el éxito que ha tenido la teleserie. "Una de las gracias que tiene Verdades Ocultas, en su éxito de mantenerse activa en el tiempo, es que se cuentan distintas historias, no se centra solamente en una. Si me piden a mi contar la teleserie en 15 segundos, o en un minuto, es imposible. Creo que estos nuevos personajes que llegarán a la teleserie vendrán a airear y a hacer un cambio de relato de lo que está sucediendo en pantalla", concluyó.

