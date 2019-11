Mauricio Ochmann confiesa que quiso morir y explica las razones

View this post on Instagram

Post cumple!! Nunca escribo nada en mis cumpleaños y de hecho antes, cuando era niño escribía mucho, todo lo que iba sintiendo o viviendo. Pero hoy recién cumplidos 42 años me siento inspirado para escribir y agradecido con la vida, pero sobre todo conmigo de haberme traído hasta acá, venciendo y superando cada etapa difícil o complicada en mi vida, tanto exterior como interior. Durante muchos años viví con una sensación de quererme morir, de no pertenecer y desde hace ya más de 13 años hasta el día de hoy la verdad es que la sensación que me embriaga es de vivir, de no perderme de todo lo que quiero hacer, de disfrutar el hoy y de convertirme día tras día en mi mejor versión. Te amo Mau y amo tu fuerza interior. P.D. Gracias a los seres que han estado conmigo en cada proceso! Les amo y les agradezco profundamente 😘❤️