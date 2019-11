"No sabes todo lo que significa tu llegada": Kike Acuña presentó a su hijo recién nacido

Kike Acuña se convirtió nuevamente en padre. A través de redes sociales, compartió la noticia con sus seguidores. "Nació Kikito. Gracias a Dios todo salió bien. Solo decirte te amo hijo mío, gracias por esta inmensa felicidad. Agradecer a todos por las buenas vibras. Cariños a todos", escribió en su cuenta de Instagram.

Junto a estas palabras, publicó una serie de imágenes del recién nacido junto a su madre. "La razón de estas fotos es compartir mi felicidad con ustedes. Abrazo de parte de toda mi familia", sostuvo el ex futbolista.

Luego de dar a conocer la noticia, posteó algunas postales de los primeros días del recién nacido y le dedicó unas bellas palabras tras su nacimiento. "Pequeño Kike, te amo hijo. No sabes todo lo que significa tu llegada", "te amo con todas mis fuerzas", "te amo con mi alma hijo", fueron los mensajes que compartió en las redes.

Sus seguidores lo felicitaron por la llegada del pequeño. "¡Felicidades! Lindas palabras", "felicidades, Kike, para ti y tu familia", "que el nuevo integrante te traiga mucho más amor", "más lindo que el sol", "felicidades por ese hermoso bebe", son algunos de los comentarios que le enviaron.

Las confesiones de Kike Acuña

Hace unas semanas, Kike Acuña se refirió a lo difícil que ha sido compartir con sus dos hijos mayores en La divina comida. "Yo veo ahora a mi hija fin de semana por medio y lucho por llegar a esta instancia que para mí es poco, porque me gustaría estar mucho más con ella", comentó sobre la hija de 5 años que tiene con Roxana Muñoz.

"Pero tengo lo otro, con mi hijo que no lo veo. Mi mujer en ese tiempo, a los seis meses de embarazo, se vino de Holanda a Santiago y después vine cuando nació mi hijo y después lo vi cuatro veces más: tiene 15 años", confesó.

"Yo lo quiero ver, quiero que me escuche, quiero explicarle muchas cosas. Quizás no quiero que me entienda, pero quiero que él sepa por qué pasaron las cosas. Decirle que yo me equivoqué muchas veces", agregó.

